В ночь на субботу перекроют одну сторону для переходов и частично для транспорта

На Пошехонском мосту Вологды вводят ограничения движения. Путепровод будет капитально отремонтирован. Работы стоимостью 657 млн рублей выполнит АО «ПО Возрождение».

«Мост уже давно требовал обновления, это большой проект, который станет логичным продолжением капремонта улицы Мира. Предстоит полное обновление пролетного строения, опор, проезжей части, тротуаров, коммуникаций, установка нового освещения. Конечно, такие работы не провести без ограничения движения транспорта и пешеходов. Но будем делать это поэтапно, по полосам, чтобы не перекрывать мост полностью», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На первом этапе в ночь на 23 мая ограничат движение по двум полосам в направлении центра, а также по тротуару со стороны вокзала. Движение транспорта в обе стороны будет организовано по двум оставшимся полосам – по одной полосе в каждом направлении. На время проведения работ на Пошехонском путепроводе на переправу будет запрещен въезд большегрузов. Также будет корректироваться расписание общественного транспорта.

Такой вариант ограничений будет действовать до ноября. Далее, по мере продвижения работ, схема будет меняться.