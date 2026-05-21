Из Вологды в зону СВО направлена партия гуманитарной помощи

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Средства были собраны на благотворительном концерте

Из Вологды в зону проведения специальной военной операции доставлена очередная партия гуманитарной помощи, приобретенная на средства, вырученные на благотворительном концерте «Одна страна – одно сердце». Организаторами концерта выступили средние школы №26 и №30. Благодаря неравнодушным вологжанам удалось собрать более 965 тысяч рублей.

«В посылку вошло всё самое необходимое для наших ребят по их запросам: пауэрбанки, маскировочные и антидроновые сети, одеяла, автозапчасти, рации, комплектующие для БПЛА, а также именные посылки и письма от детей. Общий вес гуманитарного груза составил более 1 500 кг. В сборе груза также помогали неравнодушные жители Череповца», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Гуманитарный груз от вологжан получили военнослужащие подразделений 15 воинских частей.

Благотворительные концерты проводится образовательными организациями уже третий раз. В этом году усилиями вологжан удалось собрать более 965 тысяч рублей. Всего за три года общая сумма собранных средств, на которые закуплено все необходимое для бойцов, превысила 2,5 млн рублей.

Всего с начала специальной военной операции общий объём отправленного гуманитарного груза составляет 355 тонн. Вологжане могут приносить вещи для бойцов в «Добро.Центр» Вологды по адресу: улица Пугачёва, 57а.