На Северной железной дороге открыли сезон летних пассажирских перевозок

С июня по сентябрь будет назначено 10 дополнительных поездов

Летом 2026 года с Северной железной дороги в направлении курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов дальнего следования, в том числе 3 круглогодичных и 10 сезонных. Об этом сообщил заместитель начальника СЖД по пассажирским перевозкам Сергей Горюнов на пресс-конференции сегодня в Ярославле.

«Южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом, который отслеживается регулярно. С июня по сентябрь планируем назначить 10 дополнительных поездов, а при наличии технических возможностей в составы уже курсирующих поездов будут включаться дополнительные вагоны. Также в южном направлении возможны варианты поездок с пересадкой в Москве», – отметил Сергей Горюнов.

В сезон летних перевозок 2025 года в течение мая-сентября со станций СЖД отправлено в южном направлении более 155 тысяч пассажиров. В этом году спрос сохраняется на том же уровне. Прямые поезда отправятся в Адлер из Архангельска, Вологды, Воркуты, Печоры, Череповца, в Анапу из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска, Череповца и в Новороссийск из Архангельска и Воркуты.

Поезда из Архангельска, Сосногорска, Печоры, Череповца идут с остановками в Вологде, Ярославле. Из Иванова на Черное море можно уехать на костромском поезде, из Сыктывкара – на поездах из Сосногорска и Печоры. Для беспересадочных перевозок в составы поездов Воркута – Адлер, Сосногорск – Анапа и Печора – Адлер будут включаться вагоны из Сыктывкара и Усинска.

Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. В направлении Москвы и Санкт-Петербурга с СЖД курсируют 29 прямых и 12 транзитных поездов дальнего следования. Они следуют со станций Ярославль, Рыбинск, Кострома, Иваново, Кинешма, Вологда, Череповец, Архангельск, Котлас, Сыктывкар, Воркута, Лабытнанги. Скоростные «Ласточки» соединяют с Москвой Кострому, Ярославль, Иваново, а также Иваново с Нижним Новгородом.

На большинство поездов дальнего следования, курсирующих по территории РФ, продажи билетов открываются за 90 суток до отправления.

«Один сервисов РЖД – «Лист ожидания» на официальном сайте компании и в мобильном приложении. С его помощью можно приобрести билет по заданным параметрам, в том числе с автоматическим оформлением с помощью привязанной карты для оплаты», – рассказал Сергей Горюнов.

Он пояснил, что билеты в листе ожидания появляются в случае, если в состав добавляют вагоны или пассажиры возвращают ранее купленные билеты.

Кроме этого, летом 2026 года с Северной железной дороги планируется отправить поездами дальнего следования более 40 тыс. детей в организованных группах на южные курорты.

«На Северной магистрали ежегодно организуются массовые детские летние перевозки. Особое внимание уделяем детям из северных регионов – Архангельска, Воркуты, Лабытнанги, которые направляются на отдых и оздоровление на Черноморские курорты», – отметил заместитель начальника СЖД по пассажирским перевозкам Сергей Горюнов на пресс-конференции в Ярославле в четверг.

Для детских перевозок к черноморским здравницам будет назначено 11 специализированных поездов, а также в них будет задействовано 9 графиковых на 178 рейсов. Отдыхать поедут ребята в основном из Архангельской области и Республики Коми в Анапу и Адлер.

Перевозки организованных детских групп осуществляются в новых вагонах с экологически чистыми туалетами, кулерами с питьевой водой, системами кондиционирования воздуха. В пути с детьми работают лучшие сотрудники поездных бригад, прошедшие медицинский осмотр и специальное обучение. Питание детских групп в вагонах-ресторанах в пути следования осуществляется по специально разработанному меню, согласованному Роспотребнадзором. Для многочисленных групп детей формируются специальные составы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

На вокзалах определены безопасные маршруты прохода групп детей («зеленые» коридоры) в залы ожидания и к автотранспорту. Для них организованы отдельные залы ожидания, а также места для парковки «детских» автобусов.

Сопровождать детей в поездках в поездах будут медики и полиция.