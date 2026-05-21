У вологодского губернатора появился новый заместитель

Нового заместителя представил Георгий Филимонов

В правительстве Вологодской области появился новый заместитель губернатора. Должность заняла Анастасия Ильина, которая ранее была назначена министром цифрового развития области. Нового заместителя представил губернатор региона Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве области.

«Уважаемые коллеги, на «капитанскую рубку» в сфере информационных технологий и связи заступила Ильина Анастасия Андреевна. Она заняла этот пост вместо Александра Бурыкина», — пояснил Георгий Филимонов.

Анастасия Ильина будет одновременно министром цифрового развития области и заместителей губернатора.

«Теперь она у нас замгубернатора и министр цифрового развития и связи в Вологодской области. Поэтому я жду комплексный доклад на следующем совещании», — заявил Филимонов.

Ранее Анастасия Ильина занимала пост министра цифрового развития области. Теперь ее полномочия расширены до уровня заместителя главы региона. По словам Георгия Филимонова, это позволит более эффективно координировать работу по внедрению современных технологий и развитию инфраструктуры связи в Вологодской области.