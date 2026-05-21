Георгий Филимонов потребовал убрать центры муниципальных округов до блеска

Уборка муниципалитетов стала главной темой оперативного совещания

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал, чтобы все центры муниципальных образований блестели перед летним сезоном. Глава региона распорядился, что все они были убраны по формуле «ковш-лопата-пылесос-шампунь-ручная бригада». Особое внимание Филимонов уделил комплексной уборке – от дорог до фасадов зданий.

«Центры муниципалитетов должны быть готовы к сезону. Центр — это не только главная площадь перед администрацией, это и основные улицы, по которым ходят, ездят жители муниципалитетов. Я призываю к ответственности и поручаю всем главам муниципалитетов под руководством заместителя губернатора Антона Стрижова, который вышлет «летучие бригады» с чек-листом для проверок сделанной работы. Еще раз: ковш, лопата, пылесос, шампунь, ручная уборка», — уточнил Филимонов.

По словам главы региона, негативным примером может служить Белозерск, где во время прошлогоднего градсовета он увидел неубранный смет и песок с зимнего периода, неухоженные обочины, некрашеные бордюры и грязные фасады.

«Что такое? Фасад чумазый, не отмытый. Надо себя уважать, свой народ в первую очередь. И не пенять потом, что кто-то кому-то не довел субсидию, денег не хватило. На берегу надо говорить об этом», — уточнил Филимонов.

Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя губернатора Антона Стрижова.