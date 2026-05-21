Вологодские летние лагеря смогут принять более 41 тысячи школьников

Комиссии приняли уже 133 лагеря

В Вологодской области в этом году во время летних каникул будут работать 437 лагерей дневного пребывания, которые примут более 41 тысячи школьников. Как пояснила министр образования Вологодской области Екатерина Целикова, в настоящее время приняты к работе уже 133 лагеря.

«Подготовка к началу летней оздоровительной кампании ведется в плановом режиме. На сегодня межведомственные комиссии приняли к работе 133 лагеря. Они оценивают готовность инфраструктуры, соблюдение пожарных и антитеррористических норм, наличие всех необходимых договоров на обслуживание, материально-техническую базу, кадровый состав и планы работы с детьми, – рассказала Целикова.

По ее словам, у всех загородных лагерей есть обязательные действующие паспорта безопасности, функционируют кнопки безопасности. Обработка от клещей будет проведена не менее чем за пять дней до начала смен.

Задать свои вопросы, касающиеся организации отдыха и пребывания детей в оздоровительных лагерях, можно по телефонам: 8-800-250-28-90 – федеральная горячая линия, 8 (8172) 23-01-02, доб. 2053 – горячая линия министерства образования Вологодской области.