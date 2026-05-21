Долгострой «Череповец-Сити» выставили на аукцион

Недостроенное здание изъяли у собственника

Городские власти города металлургов выставили на аукцион недостроенное здание «Череповец-Сити». Городская мэрия планирует найти застройщика, который завершит строительство современного центра «Череповец-Сити».

По словам главы города Андрея Накрошаева, недострой на перекрестке улицы Сталеваров и проспекта Победы изъят у предыдущего собственника и теперь площадка официально выставлена на аукцион.

«Это один из ключевых перекрестков города, и он должен выглядеть достойно. Череповцу нужны современные, яркие и амбициозные проекты, которые будут формировать новый облик города. Мы заинтересованы не просто в очередной застройке, а в архитектурно сильном решении», — считает Накрошаев.

Аукцион продлится до 25 мая. Согласно проекта, в новом комплексе будут располагаться жилой сектор, апартаменты и офисные пространства.