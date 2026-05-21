Сергей Жестянников рассказал, когда в Вологде установят колесо обозрения

Глава Вологды Сергей Жестянников заявил, что колесо обозрения установят в парке Ветеранов до конца июня. Каркас к началу лета привезут из Геленджика, а площадка для нового аттракциона уже готова.

«До первого июня из Геленджика прибудет каркас для колеса обозрения. Его устанавливаем в парке Ветеранов. Площадка подготовлена, спланирован грунт, идёт подготовка к монтажу бетонных плит – их будет 16. Также подведены электросети. После этого начнётся сборка каркаса, монтаж двигателя, штанг и кабинок. Работы по установке колеса планируют завершить до конца июня», - пишет Жестянников в соцсетях.

По словам главы города, высота нового аттракциона составит 40 метров, на колесе будут 20 закрытых кабинок, которые одновременно смогут вмещать до 120 человек. Все кабинки будут оснащены системами отопления и кондиционирования, что позволит пользоваться колесом в любое время года.

«Колесо обозрения возводим за счёт средств инвестора. Это часть подготовки Вологды к её 880-летию. Колесо обозрения в обновлённом парке Ветеранов, там, где оно и располагалось много лет назад, – станет новой точкой притяжения для вологжан и туристов», - уверен Жестянников.

Напомним, высота установленного несколько лет назад колеса обозрения в Череповце составляет 50 метров. Один оборот длится 9 минут, на колесе установлены 32 стандартные кабинки с климат-контролем.