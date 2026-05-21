В Вологде накануне обновлен температурный рекорд

Александр Черняткин
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Предыдущее максимальное значение температуры продержалось 12 лет


В Вологде накануне был обновлен температурный рекорд, который держался с 2014 года. накануне синоптики зафиксировали максимальную температуру в 30,2 градуса, что ровно на 1 градус превышает рекорд 12-летней давности.

Сегодня. по данным вологодского Гидрометцентра, температура воздуха не превысит отметку в +30 градусов. В западных округах возможны кратковременные дожди с грозами, ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с.

