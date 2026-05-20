В вологодских школах из-за жары сокращают уроки

Решение о сокращении уроков принято до 22 мая

В школах Вологды из-за жары сокращают уроки до 30 минут.

«Школы могут самостоятельно принимать решение о продолжительности уроков исходя из текущих погодных условий. Пока оно вводится до конца текущей недели», - рассказал начальник управления образования администрации Вологды Александр Кочешков.

Пока стандартную продолжительность уроков сохраняют в школах №№ 1, 3, 12, 18, 25, 30, 35, 36, школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №№ 1 и 2, а также в начальной школе-детском саду № 98 Хрусталик. При этом, по данным пресс-службы городской администрации, в этих учебных заведениях температурный режим в классах не превышает установленного СанПиНом порога в +24 градуса.