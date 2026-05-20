В Вологде начали ремонтировать фасады домов по улице Чернышевского

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

В областном центре начали обновлять фасады домов по улице Чернышевского. Всего в этом году предстоит обновить фасады 11 домов. Работы идут за счет средств городского бюджета и Фонда капремонта многоквартирных домов. На данный момент работы начались по четырем адресам: ул. Чернышевского, 67, 74, 84 и 116. Рабочие уже установили леса, защитные тенты от пыли и приступили к демонтажу старой штукатурки.

«Продолжаем преображение областной столицы к 880-летнему юбилею. Улицу Чернышевского, которая является главным въездом в Вологду со стороны Архангельска, преображаем в комплексе. В прошлом году сделали дополнительное уличное и тротуарное освещение, в этом – обновляем фасады. Ремонты фасадов синхронизированы с работами во дворах по программе «ФКГС», как это сделано, к примеру, на Чернышевского, 67», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В этом году будут отремонтированы фасады по адресам: Чернышевского 65, 67, 70, 71, 74, 84, 111, 113, 115, 116, а также дом № 17 на улице Красноармейской. В ряде домов также будут отремонтированы кровли.