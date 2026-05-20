На смену знойному пеклу придет холод

погода

Синоптики рассказали, как долго продержится жара

В Вологодской области еще несколько дней продержится аномально жаркая погода. Вологодские синоптики уже несколько дней фиксирует температурные рекорды и не исключено, что в ближайшие пару дней будут установлены новые температурные максимумы.

Такая погода продержится до пятницы, однако потом последует резкое похолодание. Уже в выходные ожидается понижение температуры до +20 градусов, а на следующей неделе, по предварительным данным, столбики термометров в дневное время будут опускаться до отметки в +13… +14 градусов.

Как заявил ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, майская жара обманчива, на смену знойному пеклу в конце месяца придёт холод и климатическое время повернется вспять. Лето пока не вступит в свои права.