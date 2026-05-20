Многодетным семьям пересмотрят отказные заявления на получение пособия

Ранее семьи получили отказы из-за превышения дохода в пределах 10%

Многодетным семьям, которые ранее получили отказы в получении пособия из-за превышения доходов в пределах 10%, заявления будут пересмотрены.

Как сообщает региональное отделения Социального фонда, таким семьям будет установлена выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума.

«По действующим правилам, для назначения единого пособия уровень дохода не должен превышать 19 128 руб. в месяц на каждого члена семьи. Согласно внесенным поправкам в законодательство, предусматривается послабление в отношении родителей с тремя и более детьми. Теперь допускается незначительное превышение дохода семьи, в пределах 10%, то есть не более 21 040,8 руб. Изменение в Правила вступают в силу с 22 мая 2026 года, но их действие распространяется на период с 1 января 2026 года», - уточнили в отделении Соцфонда.

Заявление на пособие, по которому ране было отказано, должно быть подано в последний месяц действующего периода получения пособия или в течение трёх месяцев после его окончания.