Многодетным семьям пересмотрят отказные заявления на получение пособия
Источник фото: Евгения Гусева, «КП»
Ранее семьи получили отказы из-за превышения дохода в пределах 10%
Многодетным семьям, которые ранее получили отказы в получении пособия из-за превышения доходов в пределах 10%, заявления будут пересмотрены.
Как сообщает региональное отделения Социального фонда, таким семьям будет установлена выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума.
«По действующим правилам, для назначения единого пособия уровень дохода не должен превышать 19 128 руб. в месяц на каждого члена семьи. Согласно внесенным поправкам в законодательство, предусматривается послабление в отношении родителей с тремя и более детьми. Теперь допускается незначительное превышение дохода семьи, в пределах 10%, то есть не более 21 040,8 руб. Изменение в Правила вступают в силу с 22 мая 2026 года, но их действие распространяется на период с 1 января 2026 года», - уточнили в отделении Соцфонда.
Заявление на пособие, по которому ране было отказано, должно быть подано в последний месяц действующего периода получения пособия или в течение трёх месяцев после его окончания.
«Отделение СФР по Вологодской области уже пересматривает все решения об отказе, вынесенные в 2026 году, которые попадают под новую норму. Семьям не потребуется подавать новые заявления или собирать документы. Решение будет принято автоматически, родители узнают о нём через портал госуслуг. По новым правилам, выплата при превышении дохода составит 9 277,5 рублей», — пояснила управляющая отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.