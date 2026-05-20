В Вологодской области побит температурный рекорд 92-летней давности

Всего накануне обновлены температурные рекорды в четырех городах

В Вологодской области побит температурный рекорд 1934 года. На метеостанции в Тотьме во вторник температура воздуха поднялась до отметки в +30,6 градусов, что выше показателя 92-летней давности (В 1934 году зафиксировано +27,8 градуса).

Также обновлены температурные рекорды в Никольске +31,1 градуса (в 1967 году +27,7 градуса), в Бабаеве +30,4 градуса (в 2014 году было +28,9 градуса) и в Вологде, где максимальная температура во вторник составила +31,6 градусов (в 2021 году +31,1 градуса).