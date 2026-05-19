Ремонтировать Мяснорядский мост начнут в июне

Власти Вологды подписали контракт на ремонт Мяснорядского моста с АО «ПО Возрождение». Работы по капитальному ремонту сооружения стартуют уже в июне. Общая стоимость ремонта составит 217 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт опор и пролётных конструкций моста, также будут обновлены дорожное покрытие и тротуары. Планируется установка новых перильных ограждений, монтаж современного освещения и модернизация существующих инженерных систем.

Сейчас разрабатывается схема организации дорожного движения по улице Козлёнской с учётом планируемых работ. Ограничения будут вводиться только после того, как откроют движение по ул. Мира.

В 2026 году в Вологде также планируется начать капитальный ремонт Пошехонского путепровода у вокзала, завершить работы на мосту в створе улицы Текстильщиков, а также открыть для движения новый Некрасовский мост.