Многодетная вологжанка несколько лет добивается переселения из аварийного дома

Александр Черняткин
аварийное жилье уголовное дело

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Женщине пообещали компенсацию в 2028 году


В Вологде многодетная женщина – инвалид, которая проживает с детьми и внуками, несколько лет добивается переселения из аварийного дома на улице Мохова.

Как уточнили в региональном управлении следкома, еще в 2024 году местные власти провели оценку здания и пообещали женщине выплатить компенсацию, но только в 2028 году.

«Женщина опасается, что аварийное состояние дома угрожает жизни и здоровью проживающих в нем людей», - уточнили в региональном следкоме.

Глава ведомства Геннадий Яшин поручил коллегам возбудить уголовное дело по статье за халатность.

