В Вологде зафиксировали несанкционированный сброс мусора

Сергей Жестянников пригрозил нарушителю штрафом до 200 тысяч рублей

В Тепличном микрорайоне Вологды зафиксирован несанкционированный сброс мусора. Видео публикует глава города Сергей Жестянников в своих соцсетях. По его словам, материалы уже переданы в региональное УМВД для установления личностей нарушителей и привлечения их к ответственности.

«Речь идёт об отходах, которые не относятся к твёрдым коммунальным: строительный мусор, шины, спиленные ветки. Такие отходы нельзя просто выбросить на контейнерную площадку. Для их вывоза требуется отдельный договор со специализированной организацией. Если его нет – это прямое нарушение, за которое предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч, а в ряде случаев возможна и конфискация транспорта», - напомнил Жестянников.