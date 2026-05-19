В Вологодской области поставят еще один памятник Сталину

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Памятник планируют установить в Череповце

В Вологодской области появится еще один памятник Иосифу Сталину. Как рассказал в своих соцсетях губернатор региона Георгий Филимонов, памятник Сталину и Ивану Бардину в настоящее время изготавливается в Москве.

«Оценил макет скульптурной группы, выполненный из глины. Уже сейчас становится понятен масштаб и выразительность образов И.В. Сталина и И.П. Бардина — людей, благодаря которым в Череповце появился металлургический завод», - рассказал Георгий Филимонов.

Автор памятника – Илья Коротченко стал победителем конкурса проектов памятника. Он обозначил идею установки скульптурной группы, мотивы, которыми руководствовались, чтобы финальный вариант отвечал поставленным задачам.

«Памятник планируем установить в Череповце ко Дню металлурга. Он расположится на перекрёстке ул. Металлургов — Сталеваров — пр. Победы. Композиция будет выполнена из бронзы», - уточнил Георгий Филимонов.

По его словам, в городе появится визуальный образ, с которым ассоциируется его становление как одного из крупнейших металлургических центров страны. Инициативу установки памятника ранее поддержали Совет ветеранов и депутаты Гордумы Череповца.