Энергетики назвали самых крупных должников среди дачников

Источник фото: Элек-строй.рф

Основные должники – садовые товарищества Вологды и Череповца

Энергетики назвали самых крупных должников среди садовых товариществ Вологодской области. Как пояснили в ООО «Северная сбытовая компания», общая сумма дебиторской задолженности СНТ составляет почти 8 млн рублей. Лидером антирейтинга стало СНТ № 1 «Металлург» из Череповца с суммой задолженности около 1,45 млн руб.

«Крупные долги имеют садоводческое товарищество собственников недвижимости «№ 1 Череповецкого сталепрокатного завода» — 1,33 млн руб., некоммерческое садоводческое товарищество «Подшипник» (г. Вологда) — почти 1,01 млн руб., СНТ «Швейник» (г. Вологда) — около 0,90 млн руб., СНТ №8 ТСО «Череповецметаллургхимстрой» (г. Череповец) — 0,40 млн руб., СНТ «Керамик» (г. Вологда) — 0,38 млн руб.», - уточнили в ООО «ССК».

Энергетики напомнили, что при возникновении задолженности за электроэнергию ее поставка может быть ограничена. При этом дачникам, добросовестно оплачивающим счета, СНТ обязано не прекращать подачу электричества.