Председателю Вологодского областного суда прочат отставку

Игорь Трофимов может оставить свой пост уже 1 июня

Глава Вологодского областного суда Игорь Трофимов может уйти в отставку уже 1 июня. Заявление о прекращении им полномочий рассмотрят на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Игорь Трофимов занимает должность председателя Вологодского областного суда с 2018 года после отставки экс-председателя Владимира Шепеля.

В telegram-каналах также сообщается о возможной отставке председателя Арбитражного суда Вологодской области Игоря Чапаева. Официальной информации об отставках пока нет.