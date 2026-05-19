Главу Бабаевского округа подозревают в нарушении жилищных прав участника СВО

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин

Следственный комитет начал проверку по факту нарушения жилищных прав участника СВО в Бабаевском округе.

Как ранее сообщалось в региональных СМИ, местные власти уклоняются от исполнения решения суда, который постановил предоставить участнику СВО жилье взамен аварийного.

Сообщается, что еще в 2023 году мужчина через суд потребовал признать предоставленное ему по социальному найму жилье аварийным. Несмотря на то, что суд мужчина выиграл, местные власти предложили ему квартиру, которая еще в 2003 году была признана аварийной.

После этого бабаевец отправился на СВО, а на минувшей неделе вернулся на родину после ранения и вновь обратился к местным властям с просьбой решить квартирный вопрос. Однако и на этот раз ему предложили квартиру в старом доме на станции Тимошкино.

«В социальных медиа сообщается, что в Бабаевском округе местные органы власти уклоняются от исполнения решения суда, согласно которому они обязаны предоставить военнослужащему благоустроенное жилое помещение взамен аварийного. Отмечается, что мужчине предлагают варианты квартир в домах, находящихся в неудовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении регионального управления следкома.

По данному факту начата доследственная проверка. Доклад о ходе проведения проверки затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.