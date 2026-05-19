Температурные рекорды побиты в Вологодской области

Сегодня возможен самый теплый день на текущей неделе

Температурные рекорды побиты накануне в восточных округах Вологодской области. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, в Никольске максимальная температура воздуха в понедельник составила 29,9 градуса, что оказалось выше рекорда 1984 года, когда температура воздуха составила 29,3 градуса.

В Тотьме накануне побит рекорд 1977 года. В райцентре синоптики зафиксировали +30 градусов. В 1977 году столбики термометров поднимались до отметки в +27,6 градусов.

Сегодня синоптики обещают по области до +32 градусов. Вторник может стать самым теплым днем на предстоящей неделе.