Тем не менее сухостой будет убран

Глава Вологды Сергей Жестянников пообещал оставить каштан на площади Революции. По его словам, полюбившееся вологжанами дерево после реконструкции никуда не исчезнет.

«Сейчас пространство приводят в порядок к 880-летию Вологды. Планируем обновить покрытие и озеленение. Многолетние насаждения не тронем, включая тот самый каштан на перекрёстке Советского проспекта и улицы Марии Ульяновой. Добавим и новые посадки: газон, живую изгородь из аронии, гортензий и спирей, а также многолетние цветы. В общей сложности появится порядка трёх тысяч растений», - уточнил глава города.

По его словам, будут убраны сухостойные деревья, на месте которых высадят новые. Жизнеспособные деревья будут кронированы.