Вологодским аграриям выделено 2 млрд рублей господдержки

Вологодские сельхозпредприятия получили в 2026 году 2 млрд рублей в качестве поддержки.

«За 4,5 месяца текущего года довели до вологодских аграриев два миллиарда рублей – это 57,4% от имеющегося годового лимита. Среди основных направлений субсидирования – растениеводство, животноводство, рыбоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. Напомню, всего в 2026 году на поддержку предприятий АПК Вологодской области предусмотрели 3,5 миллиарда рублей, большую часть направим из бюджета региона», – сказал Георгий Филимонов.

В частности, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности региона доведена государственная поддержка в полном объеме. Всего на текущий год по данному направлению было предусмотрено 69,9 миллиона рублей. Средства, рассчитанные на переработку сырого молока на пищевые цели, уже освоены.

643,4 млн рублей также получили сельхозтоваропроизводители в сфере растениеводства: средства направлены на проведение комплекса агротехнологических работ, производство картофеля и овощей, поддержку элитного семеноводства. Еще свыше 1,2 млрд рублей перечислено на производство молока и поддержку племенного животноводства, 16,6 миллиона рублей – на производство товарной рыбы рыбоводными организациями.

В настоящее время региональный Минсельхоз ведет работу по предоставлению субсидий по направлениям, связанным с проведением мелиоративных мероприятий, развитием агротуризма, привлечением кадров в АПК.