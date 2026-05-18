Двое вологжан обманули участника СВО на 1,6 млн рублей

ФСБ задержала двух жителей Вологодской области, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении 41-летнего жителя Пермского края – участниками СВО.

Как следует из материалов дела, 53-летняя жительница Великого Устюга и 46-летний житель Кич-Городецкого округа «ввели в заблуждение военнослужащего, заполучили оформленную на его имя банковскую карту, а затем завладели денежными средствами в размере 1 млн 622 тыс. рублей».

В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу районным судом Великого Устюга.