Двое вологжан обманули участника СВО на 1,6 млн рублей
ФСБ задержала двух жителей Вологодской области, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении 41-летнего жителя Пермского края – участниками СВО.
Как следует из материалов дела, 53-летняя жительница Великого Устюга и 46-летний житель Кич-Городецкого округа «ввели в заблуждение военнослужащего, заполучили оформленную на его имя банковскую карту, а затем завладели денежными средствами в размере 1 млн 622 тыс. рублей».
В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу районным судом Великого Устюга.
«Также в производстве Великоустюгского районного суда находится гражданское дело по иску участника СВО, признанного потерпевшим по уголовному делу, к этой женщине о признании брака недействительным и об оспаривании отцовства», - сообщает пресс-служба судов области.