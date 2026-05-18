Аномальную погоду обещают вологодские синоптики
Такая погода продержится до конца рабочей недели
Вологодские синоптики обещают аномальную жару. По их словам, отклонение от многолетних значений составит до 7 градусов. Жаркая погода на протяжении всей недели будет в Вологде и большинстве западных и центральных округов.
По ночам столбик термометра будет показывать от +10 до +15 градусов, днем температура будет достигать отметки в +30 градусов.
«Аномально жаркая погода относится к опасным метеорологическим явлениям. Согласно типовому перечню и критериям опасных метеорологических явлений, аномально жаркая погода — это явление, при котором в период с мая по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7°C и более», - уточнили в региональном Гидрометцентре.