В Вологде начали ремонтировать дворы

В Вологде начался ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году будет отремонтировано 27 дворов. По большинству из объектов подрядчики определены, по 9 адресам идут ремонтные работы.

«По целому ряду адресов работы в активной фазе, часть объектов в финальной стадии. В ближайшее время закончим асфальтирование первых трёх дворовых территорий. Подрядчику поставлена задача – до середины лета завершить благоустройство всех дворов, запланированных к ремонту на этот год», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Работы идут во дворах по адресам: Чернышевского, 67, Герцена, 49б, Полевая, 17, Ленинградская, 26, Ново-Архангельское шоссе, 21, Медуницинская, 15 и 19а, Козлёнская, 13а и Ярославская, 3. В рамках благоустройства дворовых территорий подрядчик заменит асфальтовое покрытие, отремонтирует тротуары, обустроит парковки и ливневую канализацию, установит новое освещение, скамейки и урны. На ряде дворов по просьбе жителей будут проведены дополнительные работы, например, спил сухостойных деревьев.

В каждом из дворов до начала работ прошли встречи с представителями подрядных организаций, жителями, депутатами, чтобы обсудить графики и актуализировать проекты. Ремонты выполняются на основании эскизных проектов, согласованных с жителями, также вологжане будут участвовать в контроле за всеми этапами работ, в том числе в приемке дворовых территорий.