Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Вытегре

Здание уже несколько лет непригодно для проживания

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела в связи с нарушением прав жильцов аварийного дома в Вытегре. Как уточнили в региональном управлении следкома, в комментариях в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» размещено обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Буденного в Вытегре.

«На протяжении длительного времени здание 1969 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля протекает, коммуникационные системы изношены, печное отопление неисправно, в связи с промерзанием стен температурный режим в помещениях в зимний период не соответствует установленным нормам», - пояснили в управлении следственного комитета.

Дом еще в 2017 году был признан аварийным, однако жильцам до настоящего времени благоустроенное жилье не предоставлено. Компенсация, которую предлагали людям, недостаточна для приобретения равнозначного жилья.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Вологодской области Геннадия Яшина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома.