Студенты и повара попробуют силы в создании лучшего мороженого

Конкурс пройдет на базе Череповецкого многопрофильного колледжа

Студенты профильных колледжей и профессиональные повара смогут попробовать свои силы в создании лучшего авторского мороженого. В регионе стартует конкурс «Кулинарное эскимо». Пробный этап пройдет до 28 мая, а главное состязание пройдет 1 июня в Череповецком многопрофильном колледже.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, открыто две категории участников: «Юниоры» (для учащихся в возрасте от 16 до 21 года) и «Мастера» (для сотрудников предприятий общественного питания и самозанятых). Участникам предстоит за час приготовить авторский десерт на основе мороженого собственного производства.

«Первый конкурс, который прошел в прошлом году, получил хорошие отзывы от участников и экспертов. Мы увидели интерес со стороны учащихся колледжей и техникумов не только Череповца, но и Вологды, Великого Устюга, Шексны. Ребятам было важно показать свои навыки, сравнить себя с другими, получить комментарии жюри. Это хорошо для их профессионального развития и повышения уровня всей сферы общественного питания», – прокомментировал амбассадор Ассоциации отельеров и рестораторов региона, бренд-шеф Александр Гаврилов .