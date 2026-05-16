Усиление проводят в выходные на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции

Особое внимание уделяется нетрезвым водителям и питбайкам

В выходные сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, в ходе которых основное внимание будет уделяться нетрезвым водителям, а также питбайкерам.

Проверки пройдут в Шекснинском, Вологодском, Белозерском, Сямженском и Череповецком округах, а также в Вологде.

«С наступлением теплой погоды на дорогах значительно увеличивается количество мототехники, в том числе питбайков. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят несовершеннолетним водителям, лицам без права управления и фактам использования питбайков в местах, где их эксплуатация запрещена», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что питбайки не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Управление такой техникой без соблюдения требований безопасности влечет за собой тяжелые последствия.

Также наряды будут выявлять нетрезвых водителей, соблюдение правил перевозки детей и использование ремней безопасности.