Выбрать локации для благоустройства вологжанам помогут волонтеры

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Волонтеры будут работать на нескольких локациях

Волонтеры помогут вологжанам выбрать объекты для голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Для этого волонтеры будут работать на нескольких точках - во Фрязиновском парке, на площади Чайковского, в парке «Евковка», на бульваре по проспекту Победы и на площади Федулова.

«Волонтеры рассказывают о проекте и помогают жителям сделать свой выбор. На каждом добровольце можно увидеть фирменный жилет белого цвета с логотипом проекта. Работа волонтеров продлится до конца голосования – 12 июня. На данный момент в голосовании приняли участие более 17 тысяч вологжан. Приглашаю всех высказать свое мнение - именно от решения вологжан зависит, какое пространство будем благоустраивать в 2027 году», – прокомментировал глава Вологды Сергей Жестянников.