Выбрать локации для благоустройства вологжанам помогут волонтеры

Александр Черняткин
Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Волонтеры будут работать на нескольких локациях


Волонтеры помогут вологжанам выбрать объекты для голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Для этого волонтеры будут работать на нескольких точках - во Фрязиновском парке, на площади Чайковского, в парке «Евковка», на бульваре по проспекту Победы и на площади Федулова.

«Волонтеры рассказывают о проекте и помогают жителям сделать свой выбор. На каждом добровольце можно увидеть фирменный жилет белого цвета с логотипом проекта. Работа волонтеров продлится до конца голосования – 12 июня. На данный момент в голосовании приняли участие более 17 тысяч вологжан. Приглашаю всех высказать свое мнение - именно от решения вологжан зависит, какое пространство будем благоустраивать в 2027 году», – прокомментировал глава Вологды Сергей Жестянников.

В Вологде для голосования предложены пять общественных пространств: сквер Героев СВО, парк вдоль реки Содемы, территория парка Мира, Фрязиновский парк и второй этап благоустройства Ковыринского парка. На данный момент лидирует локация у реки Содемы – за нее отдано свыше 5 тысяч голосов. На втором месте парк Мира, уже набравший более 4800 голосов. Третье место занимает Фрязиновский парк, за который отдано порядка 3100 голосов. Проголосовать вологжане могут самостоятельно на единой федеральной платформе или при помощи волонтеров.

