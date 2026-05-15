Обновленный стадион «Политехник» открыт в Вологде

Ремонт спортивного объекта обошелся в 123 млн рублей

В Вологде открыт обновленный стадион «Политехник» ВоГУ. Как заявил сегодня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, это событие символизирует новый этап в развитии университетского спорта.

«Открытие обновленного стадиона «Политехник» после реконструкции – лишь малая толика нашей большой программы по созданию новых точек роста в Вологодской области, в том числе в сферах физкультуры и спорта, образования. Объем финансирования составил 123 млн рублей из федерального бюджета по линии министерства науки и высшего образования Российской Федерации», – пояснил Георгий Филимонов.

Стадион «Политехник» был введен в эксплуатацию в 1985 году. С тех пор ремонтные работы на спортивном объекте никогда не проводились. На его комплексный капитальный ремонт потребовалось меньше года: здесь обустроили беговые дорожки, полосы препятствий, сектора для прыжков в длину и в высоту, площадки для сдачи нормативов ГТО, футбольное поле, площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола.

Георгий Филимонов уточнил, что за два года в регионе построено и реконструировано более 90 спортивных объектов, 26 объектов планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.