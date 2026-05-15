Схема ограничения движения на улице Мира изменится с 18 мая

Изменение схемы движения повлияет на маршруты движения общественного транспорта

С понедельника, 18 мая, изменится схема ограничения движения по улице Мира Вологды. К этому времени подрядчик должен завершить ремонт участка дороги от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы. Таким образом, в ночь на понедельник на этом участке должны открыть движение.

В свою очередь в ночь на 18 мая будет введено ограничение на участке улицы Мира от проспекта Победы до Герцена. Полностью на этом участке работы завершатся в июне.

На время ремонтных работ изменятся схемы движения общественного транспорта.