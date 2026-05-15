Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Он появился на пересечении проспекта Победы и улицы Батюшкова

Уникальный пешеходный переход появился в Вологде. Проекционный переход стал первым подобным в областном центре.

Система проецирует изображение «зебры» на проезжую часть, делая ее заметной как в темное время суток, так и при неблагоприятных погодных условиях.

Также на проезжую часть проецируется сигнал «Стоп», который сообщает пешеходам о запрете перехода проезжей части.

Как сообщает в соцсетях глава города Сергей Жестянников, до осени на улицах центральной части города появятся еще пять аналогичных пешеходных переходов - на Торговой площади, на пересечении улиц Герцена и Пушкинской, а также на площади Бабушкина.