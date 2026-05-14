В Вологодской области выросла погрузка черных металлов на железной дороге

С января по апрель 2026 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Вологодской области, по оперативным данным, составила 2,3 млн. тонн, что на 8,2% больше, чем за 4 месяца 2025 года.

В январе-апреле 2026 года на территории Вологодской области также погружено:

химических и минеральных удобрений – 2,7 млн. тонн (-6,6%);

лесных грузов – 1,2 млн. тонн (-5,6%);

гранулированных шлаков – 270 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

химикатов и соды – 200 тыс. тонн (+31,2%);

строительных грузов – 148,6 тыс. тонн (-14,6%);

кокса – 79,3 тыс. тонн (+32,4%)

Всего в январе-апреле 2026 года в Вологодской области на железной дороге погружено 6,9 млн. тонн различных грузов, снижение к уровню января-апреля 2025 года составило 0,6%.

Погрузка на Северной железной дороге за 4 месяца 2026 года, по оперативным данным, составила около 16,8 млн тонн, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На объемы погрузки влияет динамика активности в промышленности. В регионах, по территории которых проходит Северная магистраль, отмечен спад погрузки лесных грузов из-за снижения спроса на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, снижение погрузки нефтепродуктов из-за проведения ремонтных работ на перерабатывающих заводах, каменного угля ввиду снижения объемов добычи горной массы.

В связи с установлением тарифных преференций для отправок черных металлов по России и в страны СНГ отмечен рост их погрузки (+7%). Выросла погрузка цветной руды (+5,2%) в связи с увеличением спроса со стороны предприятий алюминиевой промышленности. Отмечен также рост погрузки строительных грузов (+0,7%), химикатов (+20,1%). Данные виды грузов отправлены преимущественно на внутренний рынок.