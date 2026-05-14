В Вологде начались гарантийные осмотры ранее отремонтированных дворов

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Выявленные недостатки подрядчик должен устранить за свой счет

В Вологде начались осмотры гарантийных дворов, которые были ранее отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды». Представители подрядчиков вместе с депутатами проверили дворы на улицах Ленинградской, Петина и Новгородской.

«Все дворы, отремонтированные по программе «ФКГС», имеют пятилетнюю гарантию. Осмотры проходят регулярно. Все выявленные дефекты представители администрации города фиксируют в специальном акте. Если обнаруженный изъян попадает под гарантийный случай, подрядная организация обязана устранить недочеты в четко обозначенный срок за свой счёт», – напомнил глава Вологды Сергей Жестянников.

Проверки дворов, где действуют гарантийные обязательства, пройдут в течение мая и июня. На данный момент это 207 территорий, которые были отремонтированы в 2021-2025 годах. В случае возникновения недочётов, связанных с гарантийными случаями, подрядчик должен их устранить в рамках контрактных обязательств в течение 5 лет с момента ремонта.

К примеру, во дворе дома на Ленинградской, 75г в 2024 году сделана большая парковка, новые тротуары. Спустя два года асфальт находится в хорошем состоянии, но рядом с одним из подъездов в сильные ливни скапливается вода. Этот вопрос подрядчик взял в работу. На улице Петина, 8, жители также отметили скопление воды в парковочных карманах. Все выявленные недостатки задокументированы для последующего устранения в рамках гарантийных обязательств.

«В начале каждого года с момента таяния снега и после того, как подсохнет основание, мы выезжаем по своим объектам, производим самостоятельный осмотр, выявляем трещины, если они присутствуют, также осматриваем бортовые камни на предмет сколов, осуществляем проливку в случае отхода асфальта от бортовых камней. У нас на контроле порядка 50 гарантийных дворов», – рассказал производитель работ компании ООО «ПКТ Строй» Антон Александров.

Всего с 2017 года по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Вологде было благоустроено 400 дворов.