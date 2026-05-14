Тотемский суд прекратил уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Следствие обвиняло в убийстве мать малыша

В Тотьме районный суд прекратил уголовное дело по обвинению женщины, которая подозревалась следствием в убийстве собственного новорожденного ребенка. Преступление было совершено в марте 2014 года.

Как следовало из материалов уголовного дела, в 2014 году 24-летняя женщина в одной из деревень Тотемского района без медицинской помощи родила вполне здорового мальчика, однако сразу после родов убила его. По заключению судмедэкспертов, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье за убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов.