Тотемский суд прекратил уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка
Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области
Следствие обвиняло в убийстве мать малыша
В Тотьме районный суд прекратил уголовное дело по обвинению женщины, которая подозревалась следствием в убийстве собственного новорожденного ребенка. Преступление было совершено в марте 2014 года.
Как следовало из материалов уголовного дела, в 2014 году 24-летняя женщина в одной из деревень Тотемского района без медицинской помощи родила вполне здорового мальчика, однако сразу после родов убила его. По заключению судмедэкспертов, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье за убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов.
«Преступление, в котором она обвиняется, было совершено в марте 2014 года, то есть на момент поступления уголовного дела в суд в апреле 2026 года прошло более 12 лет с момента его совершения. Поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному эпизоду истек в марте 2020 года, суд прекратил уголовное дело за истечением сроков давности», - рассказали в пресс-службе судов области.