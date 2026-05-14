Известный бизнесмен выкупил дом череповецких большевиков
Здание было выставлено на продажу региональным правительством
Известный череповецкий бизнесмен Гарлем Заргарян выкупил дом большевиков, который был выставлен на продажу правительством Вологодской области. Здание, расположенное по адресу: Череповец, улица Луначарского, 1, является объектом культурного наследия регионального значения, продано за 6 млн 372 тысячи рублей. Вместе с объектом недвижимости площадью 153,5 квадратных метров, на аукцион выставлялся земельный участок площадью 842 квадратных метра, сообщает издание
Как ранее подсчитывали эксперты, на восстановление здания требуется порядка 72 млн рублей. При этом победитель аукциона должен соблюдать требования Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ».
Дом большевиков уже выставлялся несколько раз на торги, однако власти так и не смогли его продать, поскольку торги признавались несостоявшимися.
Деревянный дом был построен в начале XX века. В 1917 году в нем прошло первое собрание череповецкой группы Российской социал-демократической партии большевиков. В советское время в здании располагалась аптека. Позже строение пришло в упадок, а в начале 2020-х годов выгорело. В настоящее время объект больше напоминает руины.