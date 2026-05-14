Известный бизнесмен выкупил дом череповецких большевиков

Известный череповецкий бизнесмен Гарлем Заргарян выкупил дом большевиков, который был выставлен на продажу правительством Вологодской области. Здание, расположенное по адресу: Череповец, улица Луначарского, 1, является объектом культурного наследия регионального значения, продано за 6 млн 372 тысячи рублей. Вместе с объектом недвижимости площадью 153,5 квадратных метров, на аукцион выставлялся земельный участок площадью 842 квадратных метра, сообщает издание GorodVo .

Как ранее подсчитывали эксперты, на восстановление здания требуется порядка 72 млн рублей. При этом победитель аукциона должен соблюдать требования Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ».

Дом большевиков уже выставлялся несколько раз на торги, однако власти так и не смогли его продать, поскольку торги признавались несостоявшимися.

Деревянный дом был построен в начале XX века. В 1917 году в нем прошло первое собрание череповецкой группы Российской социал-демократической партии большевиков. В советское время в здании располагалась аптека. Позже строение пришло в упадок, а в начале 2020-х годов выгорело. В настоящее время объект больше напоминает руины.