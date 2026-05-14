Мастера белозерской лесопилки наказали за гибель рабочего

Слесаря-ремонтника зажало в транспортере

В Белозерске вынесен приговор 43-летнему мастеру лесопильного цеха, который обвинялся в гибели рабочего. Происшествие случилось в феврале 2025 года.

«Как установлено судом, будучи мастером цеха, допустил к управлению механизмами лесопильного цеха и работам в электроустановках двух работников подрядной организации в отсутствие наряд-допусков. Затем мужчина дал им указание на пуск механизма, не убедившись в отсутствии опасностей», - рассказали в пресс-службе судов области.

50-летний слесарь-ремонтник, который по собственной инициативе вычищал транспортерную ленту, оказался зажат в механизме и скончался от полученных травм на месте происшествия. Экспертиза установила, что гибель наступила в результате тупой травмы туловища.

В отношении мастера было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Суд согласился с мнением следственных органов и признал мастера виновным в гибели человека.

В результате мастер приговорен к 1 году и 4 месяцам условного срока. Также с АО «Белозерский леспромхоз» в пользу супруги погибшего взыскан 1 млн рублей, а в пользу его брата – 300 тысяч рублей.