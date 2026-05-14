Кофейные автоматы с защитой от вандалов устанавливают в Вологде
Первый подобный автомат появился в парке «Евковка»
Новые кофейные автоматы самообслуживания с антивандальной системой начали устанавливать в Вологде. Для защиты от вандалов автоматы имеют металлический корпус, прочное остекление и покрыты специальной пленкой.
Аналогичные автоматы поставят в парке Ветеранов, парке Победа, Осановской роще Ковыринском парке. Пока аппараты рассчитаны на любителей кофе и чая, а в дальнейшем в них можно будет приобрести коктейли.
«Помимо парков, аппараты с использованием дизайн-кода будут устанавливаться на часто посещаемых пространствах города. В настоящий момент специалисты городской администрации прорабатывают конкретные места размещения. На этих локациях установка кофематов начнется летом», - сообщает пресс-служба администрации Вологды.