Кофейные автоматы с защитой от вандалов устанавливают в Вологде

Первый подобный автомат появился в парке «Евковка»

Новые кофейные автоматы самообслуживания с антивандальной системой начали устанавливать в Вологде. Для защиты от вандалов автоматы имеют металлический корпус, прочное остекление и покрыты специальной пленкой.

Аналогичные автоматы поставят в парке Ветеранов, парке Победа, Осановской роще Ковыринском парке. Пока аппараты рассчитаны на любителей кофе и чая, а в дальнейшем в них можно будет приобрести коктейли.