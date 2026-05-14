Многофункциональный спортивный комплекс построят на юго-западе Вологды
Объект предположительно построят к 2030 году
В юго-западной части Вологды планируют построить многофункциональный спортивный комплекс. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников по итогам совещания в городской администрации. По его словам, комплекс общей площадью в 1400 квадратных метров будет построен на пересечении улицы Новаторов и Энтузиастов.
«Проект будет вынесен на областной инвестиционный совет. После одобрения начнётся разработка проектно-сметной документации. Само строительство запланировано на 2027–2029 годы, а ввести объект в эксплуатацию предполагается в 2030 году», - написал Жестянников в соцсетях.
По словам Жестянникова, в новом комплексе можно будет заниматься сквошем и одним из самых модных видов спорта падел-теннисом.
Кроме того, совместно с «Парками России» будет благоустроена прилегающая территория.