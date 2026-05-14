В восточные округа Вологодской области придет аномальная жара

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Высокая температура продержится в течение нескольких дней

Аномальная жара придет в восточные округа Вологодской области. Уже сегодня отклонения от среднесуточной температуры составят 7 и более градусов. Такая погода продержится как минимум до 19 мая. Как отметили в вологодском Гидрометцентре, норма для середины мая для востока Вологодской области составляет +10… +11 градусов.