В восточные округа Вологодской области придет аномальная жара

Александр Черняткин
Источник фото: Вологодский ЦГМС

Высокая температура продержится в течение нескольких дней


Аномальная жара придет в восточные округа Вологодской области. Уже сегодня отклонения от среднесуточной температуры составят 7 и более градусов. Такая погода продержится как минимум до 19 мая. Как отметили в вологодском Гидрометцентре, норма для середины мая для востока Вологодской области составляет +10… +11 градусов.

«Аномально жаркая погода относится к опасным метеорологическим явлениям. Согласно типовому перечню и критериям опасных метеорологических явлений, аномально жаркая погода — это явление, при котором в период с мая по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более», - уточнили синоптики.

