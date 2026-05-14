Вологодские первоклассники получат «космические» наборы

В муниципалитеты Вологодской области начали поступать наборы, которыми будут обеспечены все первоклассники – это 11,5 тысяч детей, которые 1 сентября впервые придут в школы.

Новые комплекты оформлены в космической тематике – они представляют собой яркие папки с надписью «Новая планета знаний».

По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, в наборы входят 11 предметов, необходимых для учебы в первом классе - пластилин, пенал, альбом для рисования, акварельные краски, кисти, цветные карандаши, бумага, картон, расписание занятий и другие школьные принадлежности. Наборы были сформированы по рекомендациям педагогов и родителей с учетом мнения самих детей.

«Поддерживаем семьи перед началом учебного года и делаем первый шаг ребёнка в школу комфортным и запоминающимся», — пояснил Георгий Филимонов.

Выдача наборов будет приурочена к выпускным утренникам в детских садах — так каждый будущий первоклассник получит свой «космический старт» в торжественной обстановке, в кругу воспитателей, родителей и друзей.