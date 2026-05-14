Георгий Филимонов пригласил Дмитрия Медведева на юбилей Вологды

Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Встреча главы региона и запреда Совбеза прошла накануне в Москве

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пригласил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на юбилей Вологды, который пройдет в 2027 году. Встреча главы региона с Дмитрием Медведевым прошла накануне в Москве.

«Доложил Дмитрию Анатольевичу об основных показателях и исторических результатах, которые достигнуты во всех без исключения сферах жизнедеятельности Вологодчины. Поделился региональной практикой народосберегающих инициатив: буквально за год полностью решили две больших проблемы, связанные с бесконтрольной реализацией алкоголя. Безусловным приоритетом для нас остается проводимая в регионе демографическая политика, а также поддержка участников специальной военной операции и их близких. По всем этим важным направлениям будем продолжать системную работу, курирую их лично», – уточнил Георгий Филимонов.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, ранее Дмитрий Медведев и Георгий Филимонов принимали участие в окружном форуме «Есть результат!», который прошел 1 мая в Санкт-Петербурге. Тогда Вологодская область, как и все регионы СЗФО, представила свои инициативы в новую Народную программу партии «Единая Россия»: всего – более 100 конкретных предложений, выработанных на стратегических сессиях в Вологде, Череповце и Великом Устюге.