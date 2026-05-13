Лео Бокерия оценил: медоборудование с Вологодчины привлекло внимание на форуме в Москве

300 спасенных малышей за год

Вологодская область показала системы помощи новорожденным на XXI Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в столице.

Речь идет о программе поддержки семей и новорожденных в рамках проекта «Семья — оплот Русского Севера».

Стенд региона привлекал внимание. К примеру, его оценил популярный кардиохирург Лео Бокерия. Делегация Министерства здравоохранения региона и облбольниц продемонстрировала современное оборудование и технологии, включая авторефрактометр для проверки зрения и открытую реанимационную систему для младенцев. Год назад в Перинатальный центр закуплен десяток таких систем на 250 миллионов руб., что позволило спасти почти три сотни малышей.

Вологодчина оснащает роддома и поликлиники современным оборудованием, обеспечивая эффективную помощь, начиная с планирования беременности до наблюдения за ребенком.

Форум продолжится до 15 мая.