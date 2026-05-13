Школьница из Тотьмы поборется за звание «Умнее всех» на телеканале «Пятница»
Программа выйдет уже завтра
Школьница из Тотьмы Мария Березина поборется за звание «Умнее всех». Шоу выходит на телеканале «Пятница».
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал, сообщает пресс-служба телеканала.
В новом выпуске шестого сезона примет участие 14-летняя Мария Березина из Тотьмы. Школьница уже участвовала в пятом сезоне шоу. Девочка увлекается литературой и лингвистикой.
Программа с участием Марии выйдет в эфир в четверг.