Вологодские законодатели предлагают расширить меры поддержки участникам СВО

Источник фото: Страница Романа Заварина в соцсетях

Парламентарии предлагают внести поправки в Федеральный закон «Об образовании»

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предлагают расширить меры поддержки участникам СВО. Как рассказал в соцестях спикер регионального парламента Роман Заварин, сегодня на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе была поддержана инициатива вологодского Заксобрания о закреплении права на бессрочное восстановление в вузах студентов, которые выполняли боевые задачи в зоне спецоперации.

«В настоящее время законодательство не гарантирует гражданам, которые приняли решение заключить контракт или вступить в добровольческие формирования, безусловное право на завершение учебы. Зачастую им просто отказывают в восстановлении. Для того чтобы исправить ситуацию Законодательное Собрание Вологодской области предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», - уточнил Роман Заварин.

По его словам, изменения призваны создать дополнительные социальные гарантии для участников СВО и обеспечить возможность продолжения обучения на прежних условиях.

Решением комитета этот вопрос будет включен в повестку 69-й Конференции ПАСЗР, после чего внесен в Государственную Думу РФ.