Частицу мощей покровителя детей и рожениц привезут в Вологду

Они будут находиться в храме святителя Николая на Глинках

Частицу мощей преподобного Стилиана, который считается покровителем детей и рожениц, привезут в Вологду. С 17 по 27 мая она будет находиться в храме святителя Николая на Глинках, после чего их передадут на хранение в храм святителя Луки Крымского в Вологодской областной детской больнице.

Как сообщает официальная группа Вологодской митрополии в соцсетях, 17 мая в 9:00 митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершит богослужение в храме Николы на Глинках

Считается, что по молитвам преподобного Стилиана Пафлагонского исцелялись дети, а у бесплодных пар появлялось потомство. Поэтому преподобному молятся о даровании наследников, а также о здоровье детей.