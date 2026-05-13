Источник фото: Пресс-служба СЖД Китай

Новый маршрут минует перегрузку через московский узел

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о запуске новой логистической схемы с Китаем, которая минует перегрузку через московский железнодорожный узел. Грузы будут доставляться из Китая во Владивосток, затем по железной дороге в Вологду.

«Вышли на новый этап в развитии контейнерных перевозок. Вместе с компанией «Вологда Смарт Терминал» реализовали планы по созданию логистического маршрута из Китая в Вологду, чтобы предложить самую выгодную стоимость доставки импортных грузов в контейнерах. По самым низким ценам грузы будут поступать в основные консолидационные центры Московской области. Снижение логистических издержек повлияет на себестоимость товаров на внутреннем рынке. Это реальное решение для экономики в условиях санкционного давления», – уточнил Георгий Филимонов.

По его словам, новая логистика позволит напрямую поставлять оборудование для новых производств на площадку ОЭЗ «Вологодская», снизить издержки экспортеров до 20% и оптимизировать внутрироссийские перевозки.