Череповчане в составе преступной группы занимались легализацией мигрантов

Источник фото: УФСБ по Вологодской области

Преступная группа действовала на территории шести регионов страны

Жители Череповца в составе межрегиональной преступной группы занимались легализацией мигрантов с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, преступная группа действовала на территории шести российских регионов.

«Установлено, что участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тыс. выходцев из стран центрально-азиатских республик. Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей», - уточнили в ФСБ.

Кроме Вологодской, преступная группа действовала в Московской, Ярославской, Новгородской, Псковской и Тверской областях.

В ходе обысков были изъяты техника, штампы и печати госорганов для подготовки поддельных документов, а также бланки документов.

В процессе расследования было аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных мигрантам.

Троицкий суд Москвы приговорил фигурантов на сроки от 3 до 6 лет колонии общего режима. Также фигурантам назначены штрафы в размере от 30 до 800 тысяч рублей.